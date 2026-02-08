Представитель Долиной заявил, что артистка готовится к переменам

После громкого инцидента с продажей квартиры по всей стране стали исчезать афиши с выступлениями Ларисы Долиной и отменяться ее концерты, как в Москве, так и в других городах.

Сейчас ситуация потихоньку налаживается, но очевидно, что в жизни Ларисы Александровны наступили большие перемены. Эксперты считают, что имидж артистки понес безвозвратные потери, пишет СтарХит.

Сергей Пудовкин, представитель Долиной, не отрицает, что произошедшее действительно сказалось на исполнительнице. И у нее есть планы начать «новую жизнь».

Появились новые подробности о деле Долиной

«Точно могу сказать: будет другой образ, другой стиль, другой формат. Безусловно, эта ситуация кардинально изменила не только внешность Ларисы Долиной, но и всю ее жизнь», — сказал он.

Российская эстрадная певица Лариса Долина потеряла не только квартиру в Хамовниках, но и все свои деньги из-за действий мошенников. Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.