Эпатажный наряд Гагариной удивил зрителей

Полина Гагарина – обладательница очень стройной фигуры и большая модница. Обычно ее сценические образы включают романтические нотки, но на недавнем большом сборном концерте, в котором певица принимала участие, ей удалось шокировать зрителей, пишет «Московский Комсомолец».

На сцене звезда появилась в весьма эпатажном наряде - золотистом боди с вырезом и экстра-мини-шортах.

То, что это именно шорты, было неочевидно. Со стороны казалось, что певица натянула широкий черный пояс или же символическую короткую юбку

© Соцсети

Такой образ певицы вызвал неоднозначную реакцию публики. После концерта в социальных сетях критики в адрес Гагариной было немало.

Юбку забыла?» – писали фолловеры.

