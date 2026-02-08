Индонезийцы назвали песню Кати Лель, которую поет вся страна

В индонезийском сообществе Rusfluence рассказали, что песня российской певицы Кати Лель «Мой мармеладный» неожиданно стала настоящим хитом в Индонезии.

Песня активно распространяется в социальных сетях и на видеоплатформах, пользователи снимают ролики с танцами, даже не зная русского языка, просто запоминая мотив и припев, пишет РИА Новости.

«У нас эту песню знают все - даже существует особенный танец под нее. В интернете она особенно популярна. Но думаю, если включить ее где угодно в нашей огромной - 300 миллионов человек - стране, обязательно найдется кто-то, кто начнет подпевать», - сообщили представители сообщества.

Ранее певица Катя Лель заявила, что на фотографиях, сделанных под Санкт-Петербургом и опубликованных телеведущей Лерой Кудрявцевой, запечатлен неопознанный летающий объект.