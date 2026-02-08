Стало известно, сколько Родригез за два года выплатил экс-жене и детям

Тимур Родригез обрадован решением суда по делу о взаиморасчетах с его бывшей супругой Анне Девочкиной. Суд встал на сторону артиста, и теперь он больше не обязан перечислять деньги на ее содержание.

За два года певец выплатил Девочкиной около 55 миллионов рублей — из них 1,5 миллиона ежемесячно шли на содержание сыновей Мигеля и Даниэля, а 500 тысяч — на личные расходы Анны. Также Родригез оплачивал путешествия, перелеты и жилье на отдыхе, и оказывал финансовую помощь в бизнес-начинаниях Анны, пишет super.

При этом все имущество при расставании он отписал экс-жене. Себе попросил только 30% от продажи дома. Дом продали за более чем 100 миллионов рублей, у Анны также есть квартира в центре Москвы и накопления свыше 200 миллионов рублей. Поскольку договориться с Девочкиной об уменьшении содержания не удалось, дело перешло в суд.

«Закон РФ не обязывает меня содержать бывшую супругу. Я хотел продемонстрировать готовность поддерживать ее, несмотря на то что наши отношения закончились. Но я действительно не могу продолжать оплачивать гигантские счета, программы на телевидении закрываются», - сообщил исполнитель.

В мае 2025 года Родригез официально развелся с женой после 16 лет брака, пока она была за границей. Это произошло через два года после того, как артист бросил супругу по телефону.