«Любовь - это не про шалаш»: Бузова озвучила требования к избраннику

Ольга Бузова рассказала, каким должен быть ее потенциальный избранник. Как выяснилось, у звезды экрана есть четкие требования к мужчине, с которым она хотела бы создать семью.

Певица на Big Love Show 2026 откровенно поговорила с журналистами. Она не согласна с тем, что с милым рай и в шалаше.

«Все-таки любовь— это не про шалаш. В моем случае, когда уже я готова строить семью и хочу дать своим будущим детям все самое лучшее, странно, что мужчина к этому возрасту не смог найти себе предназначение, не смог заработать хотя бы на квартиру маленькую, взять ипотеку. Ну, а как мы будем в минус 30 жить в шалаше? Вы смотрите, какие морозы сейчас стукнули, я замерзну в шалаше», — рассказала Ольга.

Бузова уточнила, что у ее будущего супруга должна быть четкая жизненная позиция, пишет издание thevoicemag.

«Это уже осознанный человек, который знает, чего он хочет. Естественно, зарабатывает, естественно, он должен быть ответственным, естественно, у него есть родители, которым он помогает. Соответственно, безусловно, это должна быть какая-то финансовая подушка», — объяснила поющая телеведущая.

Бузова убеждена, что, несмотря на прошлые разочарования, она по-прежнему верит в любовь — неважно, приходит ли она с первого взгляда или спустя время. Главное, по словам артистки, — искренние чувства, которые невозможно подделать или просчитать.