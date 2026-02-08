«Набедокурил»: Лепс обвинил себя в расставании с Кибой

Григорий Лепс и Аврора Киба прекратили отношения в декабре прошлого года, хотя тогда не делали официальных заявлений на этот счет. Слухи о их расставании пошли от друзей Авроры. Уже в декабре Киба стала посещать ночные клубы.

Как пишут 7days, Лепс сейчас занят исключительно собственными делами и концертной деятельностью.

«Меня сейчас вообще никто не интересует, кроме своего благосостояния», — признался артист.

Напомним, что еще в январе пара отдыхала в Таиланде, где Лепс заболел, а Киба за ним ухаживала. Но после возвращения в Москву Аврора выложила в микроблоге пост о том, что они с Григорием расстались. Сам Лепс пошутил, что вел себя неподобающим образом.

«Набедокурил», — сообщил певец.

Певец Григорий Лепс рассказал в Telegram-канале, что поздравил бывшую невесту Аврору Кибу с днем рождения. Лепс отправил Кибе букет цветов на 20-летие.