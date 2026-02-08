Билан объяснил, почему стал ходить с охраной

Дима Билан впервые появился на шоу с охраной. Певец сказал журналистам, что не «хочет рисковать». В беседе с представителями прессы Билан в кулуарах Big Love Show 2026 на «Live Арена» объяснил, что у него впереди много сольных концертов, а впереди 45-летний юбилей и ему нужно «хорошо сохраниться», пишет NEWS.ru.

© РИА Новости

Певец сообщил, что с удовольствием общается с поклонниками на концертах, но сейчас думает, что следует «быть осторожнее».

«Вы не замечали [охрану] раньше. С чем связано? С тем, что у меня сольные концерты и я не хочу рисковать. И вот на всякий случай, чтобы не было никаких инсинуаций, никаких ситуаций, — сказал исполнитель.

Недавно Дима Билан сообщил в личном блоге грустную новость — умерла его любимая шиншилла по кличке Плюша. По словам певца, пока он был на работе, зверушка выбралась из клетки и получила смертельную травму.