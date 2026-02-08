Татьяна Судец рассказала, как Шаляпин помог ей в трудную минуту

Тетю Таню (Татьяну Александровну Судец) знают как ведущую программы «Спокойной ночи, малыши!» Артистка была очень популярна в советское время. Недавно Татьяна Александровна дала большое интервью программе «Сорян, это подкаст».

Сейчас, по мнению ведущей, публика восхищается артистами, которые делают ставку на хайп и готовы идти по головам, а по-настоящему добрые люди задвигаются на задний план, как, например, долгое время не давали пробиться Прохору Шаляпину. А на самом деле, по мнению Судец, Шаляпин талантливый исполнитель и прекрасный человек, пишет СтарХит.

«Прошка очень добрый. Очень хороший парень. К тому же умный, эрудированный. Но об этом не говорят, зато говорят о том, что он с бабушками водится. Вот сидит перед вами бабушка. После операции мне нужно было в реабилитационный центр — я не знала куда, боялась. Встретились с Прохором на каком-то концерте, и он говорит: „Ты чего такая грустная?“ Я рассказала, он отвечает: „О, надо ехать в ‚Голубое‘. Там ваши отдыхают“. И назвал моих коллег некоторых. Кстати, никто из них мне ничего не сказал об этом заведении. А Прохор, с которым мы, по сути, мало знакомы, договорился, чтобы меня после операции в карете «Скорой помощи» отвезли в этот реабилитационный центр. Я ему очень благодарна. И я не единственная, кому он помог. Говорят, что Прохор такой-сякой, а о том, что он помогает детским домам, — молчат», — рассказала Судец.

Прохор Шаляпин в последнее время на волне популярности. Теперь Шаляпина зовут участвовать в различных проектах и вести престижные концерты и мероприятия.