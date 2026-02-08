Ани Лорак прокомментировала идею запретить артистам петь под фонограмму

Певица Ани Лорак (настоящее имя - Каролина Куек) после концерта Big Love Show 2026 в Live Арене пообщалась с журналистами. Звезда высказала свое мнение о том, стоит ли запрещать пение под фонограмму. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Ани поддержала эту идею, констатировав, что сама всегда поет «вживую». И, если в России будет принят соответствующий закон, то сразу станет понятно, кто из представителей российского шоу-бизнеса заслуженно зарабатывает деньги.

«Я и так выступаю вживую. Я поддерживаю эту идею. Все должны петь. Артист должен петь — что мы обсуждаем? Это как то, что пчелы должны нести мед. Это надо обсуждать? И тогда, вы знаете, будет легко понять, кто заслуженно ест свой хлеб», — заявила Лорак.

В прошлом году Ани Лорак во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал инструктор по йоге и массажист Исаак Виджраку. Его мама — испанка из Каталонии, а отец родом из африканской страны Того. Исаак по поводу своей национальности чаще говорит, что он не испанец, а потомок африканских шаманов.