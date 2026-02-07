Кушанашвили грубо высказался о Брухуновой

Отар Кушанашвили резко высказался о Татьяне Брухуновой: молодая супруга Евгения Петросяна производит на него «крайне своеобразное, чтобы не сказать отвратительное, впечатление». Своими мыслями журналист поделился в одном из выпусков «Каково?!».

Кушанашвили вспомнил и слова Татьяны, которая заявляла, что очень часто отказывает в интервью — Брухунова объясняла это тем, что не считает массу интервьюеров грамотными людьми для своей профессии.

«Вот зачем Собчак приглашает Татьяну? Что она хочет узнать? Как та раскатала интересного старика, который узнает потом, что от него родили?» — высказался журналист.

Отар не сомневается, что после брошенных слов Татьяна затаит на него обиду. Кушанашвили вспомнил, что ему самому предлагали брать интервью, однако он решил отказаться из‑за «скуловоротных персонажей».

Блогер прошёлся и по супругу Ксении Бородиной Николаю Сердюкову, подчеркнув, что по‑своему любит ведущую. Та, уверен Отар, живёт «в аду». А её супруг, по мнению Кушанашвили — «неведомый Коля, об которого каждый житель планеты Земля вытирает ноги».