Завершены суды за наследство Булдакова

После смерти Алексея Булдакова в 2019 году у его вдовы остались два загородных дома. один из них она продала, купив квартиру в Москве. Однако в 2022-м году выяснилось, что ни квартира, ни дом в Одинцовском районе Подмосковья Людмиле Андреевне не принадлежат, пишет Тhevoicemag.

Друг семьи актер Эдуард Гладкий рассказал, что у вдовы артиста диагностированы болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Женщина подписала документы на племянников мужа. Они убедили сиделку, что отвезут Булдакову на кладбище, а вместо этого поехали к нотариусу, где, воспользовавшись ее болезнями и растерянностью, заставили подписать доверенность на Сергея Булдакова. А тот тут же подарил имущество Людмилы Андреевны своему родному брату Денису Булдакову.

Гладкий обратился в суд, судопроизводство тянулось достаточно долго, но в итоге вдова артиста в Верховном суде вернула право собственности.

Актера Алексея Булдакова не стало 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе из-за острой сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни сердца. Его имущество было оформлено на него, позже оно перешло его вдове Людмиле.