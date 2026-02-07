Друг сына Наташи Королевой раскрыл его приоритеты

Архип, сын Наташи Королевой отдыхает на Пхукете вместе со своей супругой Мелиссой Волынкиной. В социальных сетях ходят слухи, что звезда отправила молодежь отдыхать с наставлением, чтобы те не возвращались без внуков.

Но друг Архипа считает, что пара не будет спешить с рождением детей, пишет издание Super.

«Развлекаются, путешествуют. Зачем им дети? Это сейчас у них не в приоритете», — считает он.

Если же в скором времени у Архипа и Мелиссы появится наследник, то, по словам, их знакомого, «явно не потому, что они его очень хотели».

Отметим, что Архип не пошел по стопам именитых родителей. Он хоть и пел на сцене с Наташей Королевой, но артистом себя не видит. Единственный сын певицы выучил японский язык, стажировался в Стране восходящего солнца и теперь дает частные уроки.