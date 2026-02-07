Дубцова объяснила, почему балует взрослого сына

Ирина Дубцова давно позаботилась о будущем сына и приобрела для него жилье. Как оказалось, Артема оно не устроило, пишет СтарХит.

«Я купила ему квартиру, и не одну, а две, — на Соколе. Обе квартиры на одном этаже, в одном прекрасном комплексе, с высоченными потолками, с двумя этажами», — рассказала Дубцова в интервью Наталье Подольской.

Артему не подошел район, и он снял квартиру в более удобном для себя месте. Тогда Дубцова распорядилась недвижимостью в свою пользу.

«Он сказал: „Мне далеко“. Вся его жизнь вообще в другом районе. Говорит: „Все, я не хочу, мам“. Ну, я психанула, продала обе квартиры, купила участок и строю дом», - сообщила актриса.

Артему 19 лет, и мама помогает ему материально.

«Он зарабатывает, но я, конечно, подкидываю каких-то деньжат периодически, на покупки, которые он не может себе позволить, на что-то дорогое. И, конечно, он привык к определенному уровню. У меня уже тоже не поднимется рука снять его с этого уровня», - призналась звездная мама.

По словам Ирины, ее сын вместе с друзьями занимается инвестициями.

Ранее Дубцова сообщила о том, что неожиданно попала в больницу. По словам артистки, к врачам ей пришлось обратиться из за защемления нервов в шейном и спинном отделах.

Случилось это после того, как певица убрала снег на своём участке. Она также сообщила, что из за травмы на протяжении ближайших трех месяцев ей нельзя будет заниматься спортом.