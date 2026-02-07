Водонаева заявила, что дочь Бони ее успешно заменила

Алена Водонаева заявила, что дочь подруги теперь хейтит маму вместо нее. Девочка не стесняется критиковать родительницу.

«Мне очень нравится, как одевается Анджелина, и она стебет Вику: "Мам, ты не стильная, ты не про стиль". А мне так хочется сказать: "Анджелишка, это правда! Вика вообще не про стиль. У нее все дорого, богато, классно, но это вообще не про стиль. Давай, Анджелина!" Я Вике пишу: "Ты хейтера родила, она мое дело продолжает. Я тебя хейтила в молодости"», — призналась Водонаева в шоу Алексея Сухарева «Модный подкаст».

Напомним, что и Алена Водонаева, и Виктория Боня прославились благодаря реалити-шоу «Дом-2». Во время участия в проекте они были врагами, скандалили и даже дрались. Неприязненные отношения продолжались и позднее, и лишь 3-4 год назад дамы помирились. Тем не менее, Алена не упускает возможности потроллить Вику, сообщает издание Тhevoicemag.

Ранее был момент, когда словесная перепалка между Боней и Водонаевой превратилась в настоящую драку. Об этом рассказала сама Виктория на одном из выпусков шоу «Злые языки». Она вспомнила, как ее коллега ударила ее большим микрофоном и повредила глаз. Их схватку остановили другие работники. Ведущая потребовала моральную компенсацию за травму, и Алена ее выплатила.