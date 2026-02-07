$77.0591.05

Водонаева заявила, что дочь Бони ее успешно заменила

Ирина Лебедева

Алена Водонаева заявила, что дочь подруги теперь хейтит маму вместо нее. Девочка не стесняется критиковать родительницу.

«Мне очень нравится, как одевается Анджелина, и она стебет Вику: "Мам, ты не стильная, ты не про стиль". А мне так хочется сказать: "Анджелишка, это правда! Вика вообще не про стиль. У нее все дорого, богато, классно, но это вообще не про стиль. Давай, Анджелина!" Я Вике пишу: "Ты хейтера родила, она мое дело продолжает. Я тебя хейтила в молодости"», — призналась Водонаева в шоу Алексея Сухарева «Модный подкаст».

Напомним, что и Алена Водонаева, и Виктория Боня прославились благодаря реалити-шоу «Дом-2». Во время участия в проекте они были врагами, скандалили и даже дрались. Неприязненные отношения продолжались и позднее, и лишь 3-4 год назад дамы помирились. Тем не менее, Алена не упускает возможности потроллить Вику, сообщает издание Тhevoicemag.

Ранее был момент, когда словесная перепалка между Боней и Водонаевой превратилась в настоящую драку. Об этом рассказала сама Виктория на одном из выпусков шоу «Злые языки». Она вспомнила, как ее коллега ударила ее большим микрофоном и повредила глаз. Их схватку остановили другие работники. Ведущая потребовала моральную компенсацию за травму, и Алена ее выплатила.

