Бондарчук прокомментировал высказывание Певцова о своем фильме

Дмитрий Певцов на совещании в Государственной дум выступил с критикой новых фильмов для детей, в том числе «Буратино» Федора Бондарчука.

Певцов обвинил создателей фильма в том, что они «взяли франшизу и заработали бабла», не предлагая детям примера для подражания.

Бондарчук, продюсер и актер «Буратино», в подкасте «Дайте сказать» отреагировал на критику коллеги, пишет издание womanhit.

Он напомнил о том, что было раньше.

«В кино шел „Человек-паук“. И все говорили: „Где наши герои? Нужно запретить и не показывать, чтобы нашу молодежь не портить. Где наши духовные скрепы?“ Первым, кто рискнул представить российскую анимацию, был Сельянов. Потом появились „Богатыри“, потом уже Кощей, затем пришло время „Чебурашки“»

А теперь, отметил Бондарчук, депутаты возмущаются, что картины регулярно выходят в прокат.

«Он совсем оскорбительно высказывался: „пилят бабло“. Отвечать на это бессмысленно. Всю жизнь кино нравилось или не нравилось. У нас все разбираются в кино, футболе и в сельском хозяйстве. Мне не нравится фильм Димы, кому-то нравится», - сказал продюсер.

Российский фильм «Буратино» за первую неделю проката стал лидером кинопроката, собрав более 1,5 миллиарда рублей и почти 3 миллиона зрителей.