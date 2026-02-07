Подсчитан доход Николаева от его юбилейного тура

Игорь Николаев запланировал юбилейный тур. Концерты пройдут в

14 городах, в основном, в Подмосковье и соседствующих с ним областях, где организаторы рассчитывают на стабильный интерес публики.

Как информирует radio1, мероприятия будут проходить в домах культуры и зрительных залах, в ночных кубах, в отличие от многих коллег, певец практически не выступает.

Сообщается, что доход от тура может превысить 37 миллионов рублей.

В сентябре журналистка и телеведущая Ксения Собчак упрекнула Николаева в жадности. Она вспомнила, как в одном из ее видео звучит семисекундный фрагмент трека певца. Собчак пришлось лично звонить Николаеву, чтобы прояснить ситуацию. Она уверяла артиста, что никто не крадет его песню. Ей пришлось оплатить счет на 150 тысяч рублей.