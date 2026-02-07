Поргина обрушилась на Бузову

Ольга Бузова недавно случайно неудачно попала в кадр – камера запечатлела ее обнажившуюся грудь. Видео попало в интернет и вызвало волну обсуждений о внешнем виде звезд шоу-бизнеса.

Людмила Поргина не осталась в стороне от дискуссии, пишет Абзац». Заслуженная артистка России сочла такие моменты недопустимыми.

«Кто такая Оля Бузова? Она же там выступала в «Доме-2». Это же позорище! Это пустота. Мне даже стыдно о ней говорить. Это бестактность, когда артисты начинают раздеваться! Достоинства нет у человека. Каким местом она проложила себе дорогу – это знает только она. Она готова на все, чтобы завоевать публику. А публика ее не очень любит», - убеждена Поргина.

Инцидент произошел, когда певица шла по проходу между сценой и первыми рядами в кинозале, где Филипп Киркоров ждал начала комедийного фильма. Наряд Бузовой соскользнул с одного из ее плеч, частично обнажив грудь. Однако артистка оперативно отреагировала на ситуацию и поправила платье.