Певица Светлана Лобода устроила фотосессию в нижнем белье в Дубае. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Светлана Лобода позировала в розовом нижнем белье, чулках и шубе. Образ дополнили золотые наручники и солнцезащитные очки. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали дневной макияж. Съемку певица устроила на балконе с видом на пляж в Дубае.

© соцсети

У знаменитости двое детей. Старшую дочь Евангелину она родила от танцора Андрея Царя. Певица подчеркивала, что никогда не препятствовала общению экс-возлюбленного с ребенком. По словам артистки, Евангелина очень любит своего отца, и она не имела права рушить их отношения. Младшая дочь звезды появилась в 2018 году. Исполнительница не называет имя отца Тильды. Поклонники предполагали, что Лобода растит девочку от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, однако певица не комментировала эти слухи.

Лобода рассказала о потере популярности после отъезда из России

Недавно Светлана Лобода снялась со своей матерью. Звезда показала подписчикам, как выглядит родительница в 68 лет.

Ранее Лобода заработала на корпоративе для российской бизнесвумен около 15 млн рублей.