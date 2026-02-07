Эксперт высказался о перспективах Сабурова

Адвокат Андрей Алешкин не исключил в перспективе возбуждение против Нурлана Сабурова уголовных дел в России. Об этом он рассказал журналистам РИА Новости.

«По распространенной информации в средствах массовой информации, Сабуров распространял порочащие сведения об СВО. Он эти сведения не опровергает, не защищается. Не исключено в дальнейшем возбуждение уголовного дела о фейках об армии России, не исключено и признание его иностранным агентом. Дальше к Сабурову могут появиться вопросы по налогам, по легализации доходов, отправлял ли он доходы за рубеж, отсюда также может появиться уголовное дело, если будет установлено нарушение законодательства,» - сказал Алешкин.

Напомним, Нурлану Сабурову установлен 50- летний запрет на въезд в нашу страну. Ранее СМИ сообщали, что комик делал попытки легализовать заработанные в России деньги через посредников.

Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в РФ, сможет добиться отмены этого решения через суд только в случае пересмотра решения о привлечении его к административной ответственности, принятого в 2025 году. Однако, как сообщили в правоохранительных органах, вероятность такого исхода крайне мала.