Кушанашвили убежден, что Бородина «живет в аду» из-за Сердюкова

Отар Кушанашвили выложил в интернет очередной выпуск авторского шоу «Каково?!» Речь шла о телевидении нулевых. Он продемонстрировал отрывок из ток-шоу «Окна» с участием Ксении Бородиной, где она изображала иностранку, которая ищет мужчину из России, пишет СтарХит.

«Люблю Бородину по-своему. Хотя она не помнит, как мы общались в Астане, очень тепло. Я желаю ей всего хорошего, и понимаю, в каком аду она живет, выйдя замуж за какого-то неведомого Колю, об которого каждый житель планеты Земля вытирает ноги…» — заявил Отар.

Николай Сердюков действительно жертва хейта из-за мезальянсного брака. Якобы телеведущая зарабатывает в тридцать раз больше. Бородина даже оформила Николая директором компании, которая принадлежит ее матери. У ее мужа, по слухам, нет собственной недвижимости.

Ранее Николай Сердюков согласился на участие в новом реалити-шоу, съемки которого проходят в Марокко. Уже на месте выяснилось, что одним из героев проекта станет Курбан Омаров. Источник утверждает, что именно из-за Курбана Николай решил немедленно покинуть Марокко. Пока неизвестно, было ли это его личным решением или результатом консультации с Бородиной.