Стало известно, сколько заработает Александр Маршал к 23 февраля

Александр Маршал заработает к 23 февраля минимум 35 миллионов рублей. На музыканта ажиотажный спрос и он даже ввел экспресс-формат —3 песни за скромные 2,5 миллиона рублей. Маршал выйдет, быстро споет три хита и поедет на следующее выступление. Стоимость одной песни получается около 650 тысяч рублей.

Как пишет Телеграм-канал Mash, с 16 по 28 февраля у рокера расписаны все дни. Также у него запланированы два сольных концерта; 21 февраля в Москве в Кремлевском дворце и 24 февраля в Санкт-Петербурге. Правда, на них пока продано меньше половины билетов.

Ранее Маршал рассказал News.ru, что помогает участникам СВО, так как присяга, данная им в военном училище, остается в силе до конца жизни.

Он отмечал, что «давно был бы на передовой», если бы не возраст (в июне 2025-го артисту исполнилось 68 лет). Как отмечал Маршал, так как возможности служить нет, он считает своим долгом «быть там с ребятами и хотя бы как-то помогать им».