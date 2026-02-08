Сын Бекхэмов и его жена захотели усыновить ребенка на фоне вражды с родителями

Сын дизайнера Виктории Бекхэм и футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин и его жена Никола Пельтц-Бекхэм планируют усыновить ребенка. Об этом сообщает издание The Sun.

Инсайдер из окружения звезд рассказал, что у Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц-Бекхэм было несколько разговоров об усыновлении ребенка. По словам собеседника таблоида, влюбленные мечтают о большой семье и хотят, чтобы один из детей был приемным.

«Они оба понимают, что находятся в невероятно привилегированном положении, и поэтому очень хотят отплатить добром; предложить обездоленному младенцу или ребенку наилучшую возможную жизнь. Они много об этом говорили», — сообщил источник.

Инсайдер добавил, что из-за резкого похудения Никола Пельтц-Бекхэм сейчас, скорее всего, не сможет выносить ребенка. Также отмечается, что для родителей Бруклина Бекхэма появление ребенка станет «ударом», так как они всегда мечтали стать бабушкой и дедушкой.

20 января Бруклин Бекхэм опубликовал серию Stories, в которых обвинил своих родителей в чрезмерном контроле. Сын дизайнера и футболиста заявил, что его родители намеренно обращались к журналистам, чтобы те помогали им в создании образа счастливой семьи. Кроме того, он заявил, что родственники всячески пытались испортить его отношения с возлюбленной Николой Пельтц-Бекхэм.