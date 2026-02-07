Обнародованы подробности о недвижимости Малышевой

Елена Малышева почти два десятка лет лечит граждан России с экранов телевизоров. Есть у нее и сеть собственных элитных клиник.

© РИА Новости

Теледоктор является состоятельным человеком, пишет издание 7days. Ее семье принадлежит немало элитной недвижимости. Так, у нее есть квартира на Воробьевых горах, к которой присоединили техэтаж. В результате получились двухуровневые апартаменты.

Автор канала «Анастасия BORSCH-TV» сообщила, что отделка квартиры выполнена из натуральных материалов, там сделан настоящий камин и стоит антикварная мебель. Риелторы оценивают жилье Малышевой в 320 миллионов рублей.

Также у семьи Малышевых есть двухэтажный дом в США на границе штатов Нью-Джерси и Нью-Йорк на берегу Гудзона В нем шесть спален, восемь ванных комнат, в одной из которых двухуровневое джакузи, а всего – 21 комната. Все в мраморе и позолоте. Стоимость особняка около 6,5 миллионов долларов.

Кроме того,телеведущей принадлежит коттедж в одном из элитных подмосковных поселков.

Накануне врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале личное правило, которое она сочла судьбоносным для себя.

Медик рассказала, что при входе в дом у нее висит табличка с названием «Правила нашего дома».