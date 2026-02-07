Бородина встала на защиту Сердюкова

В Марокко проходят съемки нового сезона психологического шоу ТНТ «Мастер игры». В них должен был принять участие супруг Ксении Бородиной Николай Сердюков. Но когда он узнал, что туда же прибыл и бывший муж Бородиной Курбан Омаров, то собрал чемоданы и уехал из отеля в Марракеше.

Бегство Сердюкова незамеченным не осталось, хейтеры подняли волну насмешек в социальных сетях, пишет Тeleprogramma.

Ксения встала на защиту мужа. Она выложила в микроблоге ролик, где Николай веселится на концерте Сосо Павлиашвили и подпевает его хит «Не гадайте на любовь».

«Сила семьи в том, что ей можно доверять и в радости, и в беде. Когда родные не дают в обиду и не поддаются соблазну хайпа, они сохраняют самое дорогое — доверие, честь и мир, в котором хочется жить. Люблю тебя…», — написала Бородина.

Несмотря на идиллию в отношениях, избраннику телеведущей не позавидуешь: Николаю Сердюкову стабильно достается от пользователей сети, которые называют его альфонсом.