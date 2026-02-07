Травма заставила Жасмин изменить творческие планы

Жасмин с 13-летней дочерью Маргаритой пришла на премьеру фильма Сарика Андреасяна «Сказки о царе Салтане» в столичном кинотеатре «Каро Октябрь».

Заметно похудевшая певица была с загипсованной левой рукой, которую зафиксировала в специальном бандаже.

Певица сообщила, что недавно сломала руку из-за неудачного падения на горнолыжном курорте, пишет «Комсомольская Правда».

«Сейчас нахожусь на больничном из-за перелома руки. Хотя планов и предложений очень много. От одного проекта, который должен был быть в конце января, даже пришлось отказаться из-за травмы. Но, видимо, иногда Всевышний говорит: "Девочка, остановись. Сейчас нужно подумать о себе!"», — сказала звезда.

Жасмин отметила, то в этой ситуации есть и позитив. У нее появилось время, которое она проводит с детьми.

Певица воспитывает двух младших детей: 13-летнюю дочь Маргариту, которая хочет пойти по стопам мамы и выступать на сцене, и 9-летнего сына Мирона. Старший сын Михаил живет отдельно, у него своя семья.