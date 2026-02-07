Алиса Гребенщикова рассказала о большой проблеме

Алиса Гребенщикова пожаловалась на проблемы с оформлением наследства после смерти дедушки и отчима. Актриса и ее мама не могут найти необходимые для этого документы, пишет издание Super.ru.

«Сегодня мы с мамой заняты тем, что ищем все документы, которые понадобились для этих процедур. Маме придется это делать дважды, потому что она потеряла и папу своего, и мужа. И я тоже очень многого не могу найти», — сообщила Алиса.

В конце января 2026 года стало известно о смерти отчима Гребенщиковой Дмитрия Овечкина. В ноябре 2025 года умер ее дедушка.

Известно, что родители Алисы Гребенщиковой — музыкант Борис Гребенщиков* и экономист Наталья Козловская, расстались, когда ей было два года. Актрису воспитывал отчим, с которым у нее сложились теплые отношения.

*Признан иноагентом в РФ.