Водонаева хранит эксклюзивный аромат от Паши Техника

Алена Водонаева удивила откровением в новом выпуске «Модного подкаста». Телеведущая рассказала, что у нее до сих пор хранится лимитированный парфюм, выпущенный рэпером Пашей Техником, и призналась: теперь она не решается им пользоваться — слишком личной стала эта вещь.

© Super.ru

По словам Водонаевой, еще в 2023 году она приобрела сразу два аромата, которые музыкант выпустил ограниченным тиражом: мужской парфюм под названием «Техник» и женский — «Milf Only». Последний особенно ее удивил.

«Очень странный аромат. Но когда он раскрывается на теле, он какой-то вечерний, богатый», — поделилась Алена, отметив, что тогда сразу почувствовала: эту вещь нужно покупать без раздумий.

После смерти артиста отношение к парфюму изменилось. Водонаева призналась, что теперь воспринимает флакон скорее как памятную вещь.

«Не хочется им пользоваться даже. Хочется оставить на память о Пашке», — сказала она.

При этом, как подчеркнула телеведущая, близкими друзьями они не были — лишь были знакомы. Тем сильнее ее поразил сам аромат, который, по ее словам, оказался совершенно несоответствующим сценическому образу рэпера. Водонаева назвала его сладким и неожиданно мягким, сравнив запах с «мамой Стифлера» из фильма «Американский пирог».

Ранее Алёна Водонаева опубликовала в личном блоге видео с результатом преображения.