За что Евгению Леонову могли впаять срок

В советской культурной системе гастроли и концерты были частью централизованной экономики. Организовывать выступления, распределять кассовые сборы и оформлять договоры имели право ограниченное число структур — прежде всего профессиональные творческие объединения.

Именно поэтому любая попытка заработать мимо кассы могла закончиться не только скандалом в прессе, но и реальным уголовным сроком. И однажды под прицелом оказался советский и российский актер Евгений Леонов.

Что такое «левые» концерты?

Под «левыми» концертами в советской практике подразумевали выступления, проведенные в обход официальных организаторов и финансового учета. Гастрольную деятельность в СССР могли организовывать только уполномоченные структуры — в частности, ВТО (Всесоюзное театральное общество) и профессиональные союзы. Кассовые деньги считались государственным ресурсом, а право распоряжаться ими было закреплено за системой учреждений культуры.

Если артист или посредники собирали выручку и делили ее без утвержденных условий и отчетности, это трактовалось как присвоение или хищение — в зависимости от конкретной схемы и суммы. В те годы в законодательстве это называли кражей государственного имущества, и наказания были очень серьезными: тюремный срок до 15 лет и конфискация имущества.

Артисты, как правило, получали фиксированную зарплату, тогда как основная часть кассовых сборов уходила организующим структурам. В таких условиях у многих появлялось искушение подработать на стороне — особенно в провинции, где спрос на столичных звезд был высоким.

Что случилось с Евгением Леоновым?

В то время была распространена практика, когда большие звезды курировали маленькие провинциальные театры. Так, Евгений Леонов взял под крыло драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской в Новочеркасске, Ростовской области, где устраивал творческие вечера. Со временем география расширилась: Леонов начал ездить с труппой по области и выступать в других городах.

Его вечера проходили в формате рассказов о съемках, о профессии, о забавных случаях — то, что сегодня назвали бы публичной встречей со зрителями. Однако такие встречи, принося артисту деньги, были интерпретированы как неоформленная гастрольная деятельность.

Артист попался в 1984 году, когда с новочеркасской труппой приехал в Сызрань и провел там творческий вечер. После этого аноним направил на него донос в Всероссийское театральное общество. Реакция последовала незамедлительно: Леонова вызвали на ковер, гастроли запретили, а в газетах началась волна публичного осуждения и грубых выпадов в его адрес. Повезло, что до суда дело не дошло.

Спустя два года после инцидента с Леоновым, 19 ноября 1986 года, вышел закон, который разрешил гражданам параллельные заработки в свободное от основной работы время в рамках разрешенных сфер и при соблюдении правил. После этого начались массовые свободные гастроли знаменитостей по стране.

