Сабуров не смог найти слов после запрета на въезд в РФ

Комик Нурлан Сабуров после того, как российские власти запретили ему въезд в страну, отказался отвечать на вопросы корреспондента в аэропорту Внуково перед вылетом в Алматы 6 февраля. Артист прошел паспортный контроль и пошел садиться на рейс, который станет для него выездом из России после введения полувекового запрета на въезд в страну.

На просьбу прокомментировать ситуацию с решением российских властей о закрытии въезда комик ограничился короткой фразой.

«Без комментариев», — заявил Нурлан Сабуров корреспонденту РЕН ТВ в зоне вылета аэропорта Внуково.

Он также пожелал журналисту хорошего вечера.

Въезд Сабурову в Россию закрыли на 50 лет. В решении указано, что мера принята «в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей». Формально документ датирован 30 января 2026 года. Публично о нем стало известно только 6 февраля, когда информацию довели до Сабурова на границе и раскрыли журналистам. РЕН ТВ уточняет, что сейчас Сабуров вылетает в Алматы как гражданин Казахстана.

Комик прилетел в Москву из Дубая в ночь на 6 февраля, тогда же на паспортном контроле ему вручили документ о запрете въезда в РФ на 50 лет. Ранее источники сообщали, что после уведомления о решении он находился в транзитной зоне Внуково без денег на перелет, а причиной запрета официальные органы называли его критику СВО, а также нарушения миграционного и налогового законодательства.