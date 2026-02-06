Бьянка Цензори снялась обнаженной на коне

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном виде снялась для журнала Vanity Fair. Пост появился на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя избранница музыканта предстала перед камерой верхом на коне. Она позировала полностью обнаженной, прикрывая грудь накладными волосами.

При этом в интервью Цензори высказалась по поводу появления на публике в оголяющих тело образах. Так, она отметила, что не подвергалась давлению со стороны супруга.

«Я бы не стала делать то, чего не хочу. Мы с мужем вместе работали над моими нарядами. Это было похоже на сотрудничество, никогда не было такого, чтобы меня заставляли что-то делать», — заявила дизайнер, добавив, что вышла замуж не ради известности, а по любви.

В декабре 2025 года Бьянка Цензори в латексном наряде устроила перформанс с надувными куклами в Сеуле, Южная Корея.