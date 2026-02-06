Тимоти Басфилду предъявлены обвинения в сексуальном насилии

68‑летний Тимоти Басфилд официально обвинён по четырём пунктам в деле о сексуальном насилии. Большое жюри в штате Нью‑Мексико утвердило обвинительное заключение, сообщило управление окружного прокурора округа Берналилло. Об этом пишет Page Six.

Актёр был арестован 13 января. Изначально ему вменяли два эпизода преступного сексуального контакта с несовершеннолетним и один эпизод жестокого обращения с ребёнком — якобы он неподобающе прикасался к двум актёрам на съёмках.

Расследование, начатое в ноябре 2024 года, установило, что предполагаемые действия произошли в 2022‑м.

Ранее сообщалось, что защита представила более 70 писем, подтверждающих добропорядочность актёра, а также результаты проверки на полиграфе. Адвокат Эмбер Файерберг заявила, что Басфилд не мог «использовать своё положение», проходя тест, поскольку утратил авторитет.