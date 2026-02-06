СМИ: комик Сабуров вылетит в Алма-Ату в ближайшее время

Стендап-комик Нурлан Сабуров намерен вылететь в Алма-Ату в скором времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в целях нацбезопасности, соблюдения законодательства и защиты духовно-нравственных ценностей. Его задержали в аэропорту Внуково по прилете из ОАЭ 6 февраля.

Как утверждали СМИ, решение было связано с критикой СВО, а также нарушениями миграционного и налогового законодательства. Указывалось, что комик пытался легализовать деньги, заработанные в России, через посредников, игнорируя миграционные нормы и налоги.

Кроме того, по данным журналистов, Сабуров, будучи гражданином Казахстана, отказывался от российского гражданства, боясь санкций. При этом большая часть его профессиональной деятельности ведется в РФ.

После запрета на въезд в страну с продаж были сняты билеты на московские концерты комика. Также 17 марта у него было запланировано выступление в Челябинске, 22 марта – в Орске, а 23 марта – в Оренбурге. Билеты на них тоже больше не продаются.