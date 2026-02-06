Лоза рассказал о неприятной встрече с Сабуровым

Юрий Лоза высказался на фоне новостей о Сабурову. Комик, который теперь не появится в России 50 лет, запомнился певцу как человек бестактный.

© WomanHit.ru

Юрий Лоза не прошел мимо новости о депортации Нурлана Сабурова. Напомним, звезде стендапа запретили въезд в Россию на ближайшие 50 лет. Исполнитель нетленки про плот высказался об участи юмориста.

Певец признался, что не знаком с Сабуром лично и даже не смотрит стендап. Но решение о запрете он поддерживает.

«Если он говорил плохо о России и СВО, значит, надо запрещать. Говорить о спецоперации, допустим, комик не имеет права, потому что он не в курсе», — сказал Юрий в разговоре с NEWS.ru.

Кроме того, Лозу и Сабурова связывает неприятный один эпизод. Певца однажды оскорбило поведение Нурлана, которое, по мнению Юрия, характеризует его не с лучшей стороны.

«Сабуров не показался мне тактичным человеком, потому что я подарил книжку на его шоу, а он взял и выбросил. Меня это немного покоробило», — поделился исполнитель.

Лозу до сих пор возмущает, как Нурлан мог вообще решиться на такое.

«Мне в тот момент показалось, что у него завышенное самомнение. Взять мою книгу, на которую я потратил три года жизни, а он ее просто скомкал», — возмутился Юрий.

Артист вообще славится своими резкими высказываниями о селебрити. Ранее Лоза обругал всю современную российскую эстраду.