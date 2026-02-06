На концерты Сабурова возобновили продажи билетов

Билеты на выступления комика Нурлана Сабурова, которому запретили въезд в Россию, снова появились в продаже. Речь идет о выступлениях в Челябинске, Орске и Оренбурге, сообщили журналисты.

«Сабуров планирует выступить 18 марта в Челябинске. 22 марта в Орске и 23 марта в Оренбурге», — пишет РИА Новости.

Цены на официальном сайте комика не превышают 7,5 тысяч рублей.

Казахстанскому комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Ранее сообщалось, что были отменены его концерты в разных городах РФ. Из-за отмены 53 концертов в России он потеряет около 13,2 миллиона рублей.