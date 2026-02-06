Адвокат объяснил запрет комику Сабурову на въезд в РФ

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию с введением запрета на въезд в Россию для Нурлана Сабурова и оценил шансы комика оспорить соответствующее решение.

Запрет на въезд для Нурлана Сабурова — это, по сути, максимально жесткая миграционная санкция. Если информация о сроке в 50 лет верна, то речь идет не о «техническом сбое», а о сознательном и принципиальном решении государства закрыть для него Россию как юрисдикцию — и для работы, и для жизни, и для попыток легализоваться. Это означает полную невозможность гастролей, участия в проектах, получения гражданства или даже временного статуса. Фактически — юридический разрыв отношений. Алексей Гавришев Адвокат, управляющий партнер AVG Legal

Теоретически Сабуров может оспорить введенный в его отношении запрет, но на практике его шансы в этом вопросе крайне ограничены, отметил адвокат.

«Миграционные решения, особенно если они мотивированы «угрозой общественному порядку», «нарушением миграционного режима» или «иными соображениями безопасности», относятся к зоне широкого усмотрения государства. Судебный контроль здесь формальный: проверяют процедуру, а не политико-правовую целесообразность. Если запрет обоснован совокупностью факторов — нарушениями миграционного учета, налоговыми претензиями и публичной позицией, то суду будет крайне сложно встать на сторону заявителя. Даже если одно из оснований спорное, остальные «дотягивают» решение до законного. При этом юридически важно, что публичная позиция или высказывания сами по себе редко оформляются как прямое основание для запрета. Формально всегда будет фигурировать миграция, налоги, режим пребывания. Но в реальности мы видим типичную для последних лет конструкцию: правовой повод и политический контекст совпали по времени и направлению. Это не прецедент в классическом смысле, но показательный кейс, где государство демонстрирует, что терпимость к «серым зонам» — и в миграции, и в публичной риторике — закончилась», — отметил Гавришев.

Вместе тем эксперт обратил внимание на «тонкий момент» в ситуации с депортацией юмориста.

«История с тем, что человека фактически «развернули» в аэропорту и он оказался без возможности сразу вылететь, показывает уязвимость статуса иностранца без устойчивого правового положения. Пока все хорошо — система закрывает глаза. Как только возникает конфликт — выясняется, что ты здесь временный и полностью зависимый. Это важный сигнал не только для всех публичных людей, работающих в России, но и для живущих «на чемоданах»», - сказал он.

Миграционные проблемы Сабурова не тождественны той ответственности, которая наступает за дискредитацию ВС РФ. Ситуация вокруг комика юридически не связана с его критикой СВО, отметил эксперт.

«Что касается его критики действий вооруженных сил, то здесь надо разделять — это административная или уголовная ответственность. Дискредитация ВС РФ — это отдельный состав, который применяется либо к гражданам РФ, либо к иностранцам. При этом само по себе наличие критических высказываний, особенно сделанных за границей или в прошлом, не является формальным основанием для депортации. Депортация и запрет на въезд — это миграционные меры, и они живут по другим правилам. Там не нужно доказывать состав правонарушения «как в уголовке». Достаточно, чтобы уполномоченный орган посчитал, что пребывание лица нежелательно по соображениям общественного порядка, безопасности или в связи с нарушениями миграционного режима», - рассказал он.

Гавришев назвал ситуацию вокруг Сабурова знаковой.

«В целом это дело не столько про одного комика, сколько про смену подхода: от негласных компромиссов к формально жесткому правоприменению. И если раньше подобные истории заканчивались штрафом или депортацией «на годик», то теперь мы видим длинные, фактически пожизненные запреты. Именно в этом его главный юридический и символический смысл», - заключил он.

