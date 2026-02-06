Оскар Кучера рассказал о своих друзьях из Киева

Актер Оскар Кучера рассказал, как перестал общаться со своими украинскими знакомыми, которых считал друзьями до февраля 2022 года. Об этом он сообщил в интервью журналисту Антону Красовскому.

По словам Кучеры, его настоящие друзья не покидали Россию с началом специальной военной операции (СВО), а те, кто уехал, ими и не были. Артист привел пример, рассказав о нескольких знакомых из Киева, к которым он обратился со словами поддержки, но получил в ответ матерную брань.

«Они мне были близки очень, прям реально сдружились. Когда случилось 24 февраля, я позвонил, трубку не взяли, я написал. В итоге эти друзья послали меня на***. Было обидно», — сообщил он.

Оскар заявил также, что ему было обидно разочаровываться в своих знакомых, однако ему все равно жалко людей, которые страдают на Украине от СВО.

«Мне безумно жалко людей, которые не хотели этой войны», — добавил он.

