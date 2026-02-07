«Я считаю, правильно». Сабуров предсказал свою депортацию

Нурлан Сабуров догадывался, что его могут выгнать из России. Своими страхами, обернутыми в шуточную форму, он делился с поклонниками.

Нурлан Сабуров больше не появится в России. По крайне мере, в ближайшие 50 лет. Комик был задержан во Внуково, когда прибыл из Дубая. Как пишут СМИ, казахский артист получил на руки документ о запрете на въезд в РФ в течение полувека. Запрет начал действовать в минувшую пятницу. Причин, по которым было принято данное решение, несколько: критика СВО, нарушение миграционного и налогового законодательств, отмыв денег.

Сегодняшнее задержание не стало первым в биографии Сабурова. В мае 2025 года ведущего «поймали» в Шереметьево — тогда его обвинили в нарушении норм миграционного закона. Через некоторое время после произошедшего комик выступил с номером, в котором, по сути, предсказал свою дальнейшую участь.

«Недавно меня хотели выгнать из России. Однако... [фиг] там плавал. Но, предупреждаю, отныне у меня будут суперпатриотические выступления. Недавно меня задержали в Москве в аэропорту. Я считаю, правильно. Я бы себя вообще бы расстрелял бы», — ерничал Нурлан со сцены.

Слова оказались пророческими — его действительно выгнали из России вскоре после этого концерта.

Свое мнение о случившемся высказала Ксения Собчак. «Тут самый просто вывод — кто-то из высокого начальства возмутился, что комик получает тут сверхдоходы и нас же критикует, да еще и налоги не платит», — поделилась своими выводами журналистка.