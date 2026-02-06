Милонов раскритиковал комика Сабурова за попытку усидеть на двух стульях

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обрушился с критикой на комика Нурлана Сабурова, обвинив его в попытке «усидеть на двух стульях», и призвал артиста открыто обозначить свою принципиальную позицию.

Парламентарий выразил надежду, что Сабуров разберется со своими «финансовыми запутками» и в итоге выскажет свое истинное мнение.

— Больно смотреть, как комик Сабуров мучается колоссальными размерами своей пятой точки, пытаясь усидеть на двух стульях. Не хотелось бы верить, что работая в России и получая 90 процентов своих гонораров от концертной деятельности в нашей стране, он держит в кармане внушительную фигу, пытаясь иронично подмигивать нашим врагам за границей, — заявил Милонов в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию. Такое решение связано с его публичной критикой СВО, а также нарушениями миграционного и налогового законодательства.

Адвокат Вадим Багатурия утверждает, что комик сможет распоряжаться имуществом в России, несмотря на запрет въезда в страну.