СМИ рассказали о делах жены Сабурова в России

Telegram-канал Super рассказал, что жена комика Нурлана Сабурова Диана - гражданка Казахстана и ее тоже штрафовали за нарушение миграционного законодательства РФ. По данным канала, в России она зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и стала учредителем ООО «ДС Ритейл».

В мае 2025 года в СМИ появилась информация, что Сабурова оштрафовали за «нарушение сроков миграционного учета». По данным Super, его жена получила штраф в 2023 году. За какое именно нарушение, не уточняется.

По информации Telegram-канала, Диана Сабурова постоянно проживает в Москве вместе с детьми.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в отношении Сабурова 30 января ввели запрет на въезд в Россию. По словам собеседника агентства, решение было принято «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что запрет на въезд будет действовать в течение 50 лет. Собеседник РИА Новости заявил, что Сабуров «получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги».