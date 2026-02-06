«Перебарщивала»: Анита Цой вспомнила самые яркие выходы на сцену

Певица Анита Цой вспомнила свои самые яркие наряды для выходов на сцену. В беседе с Telegram-каналом «Звездач» она призналась, что иногда «перебарщивала».

Цой попросили оценить ее образы из прошлого. Говоря о розовом халате, она отметила, что надела бы одежду этого цвета и сейчас — она ассоциирует его с Востоком.

«Прическа с челкой нравится, но были образы, которые мне не нравились. Перебарщивала», — сказала Анита.

Другой показанный образ — золотистое платье в стиле диско. Цой заметила, что он был создан специально под песню в этом жанре. Другой наряд, черное платье-пиджак, не был сценическим: его готовили под коктейльный вечер. Также певица похвалила свои наряды с японским кимоно и оранжевым пончо.

Не менее интересный наряд она выбрала для песни «Береги меня». Она вышла на сцену в коротком блестяще-красном платье, в котором приходилось делать трюки. При этом Цой признается, что повторила бы каждый из этих образов.