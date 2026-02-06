Сабуров пытался получить ВНЖ в России

Комик Нурлан Сабуров пытался сделать вид на жительство в России (ВНЖ), но получил отказ. Об этом со ссылкой на судебные материалы пишет РИА Новости.

Согласно документам, прошение на выдачу вида на жительство в России было подано Сабуровым в ноябре 2024 года.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщил о том, что комик собирался получить вид на жительство, чтобы избежать проблем с налоговой службой. В 2024 году он задекларировал больше 50 миллионов рублей годового дохода.

При этом, в отличие от своей жены, Сабуров не смог сдать тест по истории России, утверждает канал.

Сегодня Нурлана Сабурова не пустили в Россию, задержав в столичном аэропорту Внуково после перелета из Дубая. По информации СМИ, стендапера отвели в отдельное помещение, где выдали документ о запрете на въезд в страну на 50 лет.

По словам источников в правоохранительных органах, решение было принято «в интересах нацбезопасности России, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».