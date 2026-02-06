Юрист предупредил о возможном деле против Сабурова в Казахстане

Получившему запрет на въезд в Россию комику Нурлану Сабурову может грозить дело в Казахстане, предупредил юрист, доцент РАНХиГС Сергей Андрейцо.

Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«С отмыванием денег любопытно, поскольку здесь по логике его надо было впустить и привлечь к ответственности. (…) Если здесь есть какой-то вопрос с отмыванием денег и привлечением к ответственности, тогда можно материалы эти передать коллегам из правоохранительных органов Казахстана», — уточнил юрист.

При этом Сабурова могут привлечь к ответственности в Казахстане, если отмывание денег будет доказано. Одно дело — отмывание денег, другое — статья о дискредитации СВО, так как за дискредитацию спецоперации привлечь к ответственности в республике нельзя из-за отсутствия соответствующей статьи, пояснил Андрейцо.

Он также отметил, что свои высказывания о специальной военной операции (СВО) Сабуров говорил не в юмористической форме, поэтому ему будет крайне трудно это оспорить.

По его мнению, запрет на въезд в Россию сохранится с высокой степенью вероятности.

«У Нурлана Сабурова, насколько я помню, такие проблемы уже были и не в первый раз. Санкция была более мягкая. Сейчас нарушения, если более серьезные или повторные, как иностранный гражданин, соответственно, он может столкнуться с более жестким наказанием административным», — Сергей Андрейцо. «Если такое решение принято, то у него такие же права как у всех иностранных граждан. Единственная проблема, что обжалование, которое подается, будет подаваться за пределами России. (…) Скорее всего, поскольку решение уже принято, достаточно редко бывают ситуации, когда его удается каким-либо образом отыграть», — сказал Андрейцо.

Ранее стало известно о том, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Официальная причина — он занимался отмыванием денег, заработанных в стране, через посредников. По данным СМИ, причиной запрета въезда в страну являются также критика юмористом специальной военной операции (СВО) и нарушение миграционного законодательства.