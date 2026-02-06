Рэпер Джиган признался в новом выпуске проекта «Джиган и Оксана», что надеется сохранить брак с Оксаной Самойловой. Ролик опубликован на VK Видео.

«Случилась беда в нашей семье, которую я типа должен преодолеть. Короче, нужно справиться с этим. Задача — сохранить семью, в первую очередь. Чтобы стало еще лучше, чтобы мы, как прежде, были все вместе», — сказал музыкант на шоу.

По словам рэпера, трудности в его семье нарастали постепенно, но еще год назад пара планировала зачать еще одного ребенка. Они не смогли осуществить задуманное по здоровью, а «секс превратился в рутину». Джиган не исключил, что стресс и усталость супруги на фоне этого могли повлиять на ее решение о разводе.

Также Джиган предположил, что виновником их расставания могут быть гадальные расклады.

«Я упустил этот момент, но верить в какие-то расклады карт, какой-то херне, которую тебе наваливают какие-то шарлатаны — это же пипец. Она начала жестко в это верить. Чертовщина это все», — сказал он.

Самойлова подала на развод с Джиганом 9 октября. Первый суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него блогерша приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, только если ее супруг «повзрослеет».