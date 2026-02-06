Вассерман отреагировал на скандал вокруг комика Сабурова

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о введении запрета на въезд в Россию для комика Нурлана Сабурова.

Ранее Сабурова не пустили в Россию — его задержали в столичном аэропорту Внуково по прилете из Дубая, передавало издание «Lenta.ru». Стендапера отвели в отдельное помещение, где ему выдали документ о запрете на въезд в Россию на 50 лет. Запрет вступил в силу 30 января. По данным правоохранительных органов, юморист отмывал деньги, заработанные в стране, через посредников. При этом, как пишут СМИ, в том числе Mash, причиной запрета въезда в страну является также критика юмористом специальной военной операции (СВО) и нарушение миграционного законодательства.

О деятельности этого комика за пределами передачи «Что было дальше?» я, к счастью, ничего не знаю. Я говорю «к счастью» именно потому, что его деятельность в рамках этой передачи не вызвала у меня, мягко говоря, ничего похожего на восторг. Человек, начисто лишенный моральных и умственных тормозов, вполне мог сказать или сделать что-то, что основательно испортило ему жизнь. Более того, он сумел собрать полный букет нарушений, и это показывает, что ему следовало бы учиться думать. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Ранее сообщалось, что Нурлан Сабуров не получил российское гражданство из-за опасения санкций.