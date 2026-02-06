Стало известно, в чем обвиняется Нурлан Сабуров в России

РИА Новости: Сабуров пытался незаконно легализовать деньги через посредников
Стендап-комик Нурлан Сабуров пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников.
Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Отмечается, что Сабуров получал доход в России, при этом игнорируя миграционные нормы и налоги.
«Только в 2024 году он задекларировал более 50 млн рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.
Сабуров отказался от бесплатной депортации в Дубай
Как рассказал источник RT, комика собирались задержать ещё 3 февраля в Екатеринбурге.
По данным RT, Сабуров не получил российское гражданство из-за опасения санкций.