Стало известно, в чем обвиняется Нурлан Сабуров в России

Стендап-комик Нурлан Сабуров пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников.

Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Отмечается, что Сабуров получал доход в России, при этом игнорируя миграционные нормы и налоги.

«Только в 2024 году он задекларировал более 50 млн рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

Сабуров отказался от бесплатной депортации в Дубай

Как рассказал источник RT, комика собирались задержать ещё 3 февраля в Екатеринбурге.

По данным RT, Сабуров не получил российское гражданство из-за опасения санкций.