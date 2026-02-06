Прохор Шаляпин отправил известную ведущую в реабилитационный центр

Прохор Шаляпин в последнее время на волне популярности. В Сети распространяются видео, сделанные из разных интервью и высказываний артиста о том, что надо стараться жить в удовольствие, о естественном желании людей работать поменьше, а отдыхать побольше. Теперь Шаляпина зовут участвовать в различных проектах и даже доверили вести престижные концерты и мероприятия.

Более того, артисту даже прочат успешную политическую карьеру. Однако сам певец ясно дал понять, что не собирается баллотироваться в Государственную думу. Ему нравится быть артистом. Хотя эта деятельность тоже отнимает много сил, признался в недавнем интервью Прохор.

Тем не менее, часто припоминают артисту и его отношения с "бабушками". Однако легендарная ведущая Татьяна Судец заявила, что на самом деле Шаляпин не такой, да и вообще его никто не знает. По словам именитого диктора, он очень добрый, умный и сердобольный. Певец отправил известную ведущую в реабилитационный центр без всяких просьб с ее стороны.

Она рассказала, что ей требовалась помощь после плановой операции. И однажды она встретила Шаляпина на одном мероприятии, певец заметил, что Судец была грустная, и прямо спросил, в чем дело. Та и рассказала, что ей нужно хирургическое вмешательство, а после него реабилитация, но она не знает, куда ехать. И Прохор мгновенно нашел выход из положения. Артист договорился, и Судец сразу из больницы увезли в реабилитационный центр.

Причем, подчеркнула ведущая в программе "Сорян, это подкаст", они с Прохором не такие уж близкие друзья и он не был обязан ей помогать. По словам Судец, Шаляпин многим оказывает поддержку, однако предпочитает об этом не распространяться.