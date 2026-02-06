Раскрыта дальнейшая судьба Нурлана Сабурова

Адвокат Александр Бенхин допустил, что российские правоохранители могут проверить высказывания комика Нурлана Сабурова на наличие состава преступления. Об этом юрист рассказал News.ru.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в отношении Сабурова 30 января ввели запрет на въезд в Россию. По словам собеседника агентства, решение было принято «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что запрет на въезд будет действовать в течение 50 лет. Собеседник РИА Новости заявил, что Сабуров «получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги».

Бенхин допустил, что Сабуров мог осуществлять налоговые платежи у себя на родине в Казахстане. По мнению адвоката, освободить Сабурова от уголовного преследования в России может соглашение об избежании двойного налогообложения между Казахстаном и РФ.