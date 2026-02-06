«Жуткая боль»: певица Жасмин получила серьезную травму

Певица Жасмин ни на шутку напугала поклонников. Звезда появилась в кинотеатре с травмой руки. Оказалось, ее она получила, катаясь на горных лыжах. О том, как это произошло, артистка рассказала корреспондентам «МК».

© Московский Комсомолец

Поклонники, увидев Жасмин в кинотеатре, не сразу поняли, что случилось артисткой.

- Неужели муж побил? – спросил у звезды один из них. - Муж не побил, ты что! – улыбнулась Жасмин. – Я упала на черных трассах (сложные горнолыжные маршруты, которые предназначены исключительно для опытных лыжников и сноубордистов – авт.). Я же катаюсь очень хорошо на лыжах. Пять спусков прошла идеально, а вот шестой был чуть-чуть неудачным.

Звезда говорит, что во время падения испытала дикую боль, о которой помнит до сих пор.

- Боль была жуткая! – делится артистка.- Представьте, я с такого склона огроменного качусь на всей скорости! Благо, в тот момент я была в шлеме. А то бы голову потеряла точно!

Сразу после падения звезда обратилась за помощью к медикам. Те после осмотра диагностировали у Жасмин разрыв связок. Теперь звезда вынуждена ходить в специальной лангетке.

- Конечно, неудобно, - говорит Жасмин. – Но врач сказал, что еще неделю надо ходить. Связки долго срастаются.

Артистка говорит, что старается выполнять все указания медиков. Благо, что домашние ее поддерживают и стараются окружить теплом и заботой. А сама звезда уже решила: как только залечит травму, вновь встанет на лыжи.

- Меня моя травма не пугает, - заявила артистка. - Не буду себя сдерживать, буду продолжать!

Напомним, в прошлом году певица впервые стала бабушкой. Жасмин во время концерта призвала старшего сына не останавливаться и еще не раз порадовать ее внуками.