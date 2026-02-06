Муж Бородиной возмущен провокациями на одном из шоу

Муж телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков принял решение отказаться от съемок в реалити-шоу «Мастер игры», так как посчитал провокацией приглашение туда экс-супруга своей жены, а также ее бывшего возлюбленного. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, изначально Николай Сердюков дал согласие на участие в съемках и даже прилетел в Марракеш. Однако на съемочной площадке выяснилось, что продюсеры проекта решили пригласить также экс-мужа Бородиной и отца ее дочери Курбана Омарова и Михаила Терехина, с которым у телеведущей был роман на съемках «Дома-2».

Источник издания в окружении Николая Сердюкова опроверг информацию о том, что Ксения Бородина запретила мужу принимать участие в шоу. Решение отказаться от съемок он принял самостоятельно, так как посчитал происходящее «подставой», уточнил он.

«Коля сам решил отказаться, чтобы избежать возможных провокаций. Всем же понятно, зачем продюсеры это устроили. Конечно, это подстава для него! Ну, остался бы он там, а потом бы сказали, что они все пиарятся за счет Бородиной», — пояснил осведомленный источник.

Напомним, что Бородина и Омаров прожили вместе с 2015 года по 2021 год. У них есть совместная дочь Теона. Телеведущая отмечала, что причиной развода стали многочисленные скандалы и измены бизнесмена.

Бузова раскрыла истинные причины конфликта с Бородиной

3 июня 2025 года в Барвихе состоялась свадьба Сердюкова и Бородиной. В качестве приданого телеведущая принесла в семью две квартиры общей стоимостью более 270 миллионов рублей, особняк в элитном поселке за 50 миллионов рублей и автопарк на сумму 100 миллионов рублей. У Сердюкова на тот момент из имущества было только парковочное место.