Стало известно, скольким известным комикам запретили въезжать в РФ до Сабурова

Комик Нурлан Сабуров стал третьим известным юмористом, которому запретили въезжать на территорию России. Об этом пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

Федеральная служба безопасности РФ в апреле прошлого года сообщила, что по инициативе ведомства комиков Дмитрия Романова и Вячеслава Комиссаренко лишили российского гражданства. Более того, было принято решение запретить артистам въезд в страну.

6 февраля Сабурова задержали в московском аэропорту Внуково. Юморист вернулся в российскую столицу после отдыха в Дубае, он прилетел рейсом авиакомпании Fly Dubai. При прохождении паспортного контроля комика отвели в отдельное помещение и вручили официальный документ о запрете на въезд в Россию.

Как рассказали в правоохранительных органах, Сабуров якобы пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников. Там допустили, что юмористу могли отказать во въезде в страну в интересах национальной безопасности.

Сабуров отказался от бесплатной депортации в Дубай

Telegram-канал 112 написал, что у Сабурова не нашлось денег на билет из Москвы, и он до сих пор находится в аэропорту. В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщил, что комик все же сам купил обратный билет, так как при бесплатной депортации в Дубай ему бы надели наручники.